WWE | Logan Paul vs Ricochet è uno spettacolo | anche se il finale è decisamente controverso…

(Di domenica 6 agosto 2023) Come ampiamente riportato in settimana, Summerslam si è aperto convs, consentendo allo youtuber di raggiungere con un jet il fratello Jake, impegnato a Dallas contro Nate Diaz, subito dopo l’incontro. E tra i due non è ovviamente mancato lo, con l’incontro che è andato ampiamente sopra ogni più rosea aspettativa. Vediamo come è andata. I due partono subito a mille, facendo immediatamente capire il ritmo che intendono tenere per tutta la durata dell’incontro. Il primo colpo significativo lo incassa, ma non c’è un vero predominio di nessuno dei due contendenti.utilizza ogni mezzo per cercare di prendere il sopravvento, fintanto che dopo pochi minuti lo youtuber riesce ad eseguire un poderoso neckbreaker ...

... valido per l'Intercontinental Championship, la SlimJim Battle Royal e la sfida traPaukl, megastar dei social, e Ricochet. Il main event di SummerSlam, UndisputedUniversal Championship - ...Paul e Ricochet hanno dato ancora una volta spettacolo finendo su dei tavoli posizionati all'... Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle dellaGunther supera Riddle... ma Drew è ...... valido per l'Intercontinental Championship, la SlimJim Battle Royal e la sfida traPaukl, megastar dei social, e Ricochet. Il main event di SummerSlam, UndisputedUniversal Championship - ...

WWE: Logan Paul combatterà il match di apertura a SummerSlam Zona Wrestling

It's time for the biggest party of WWE's summer, as SummerSlam 2023 is underway in Detroit. Eight matches will take place inside Ford Field, home of the Detroit Lions, Saturday, headlined ...Logan Paul defeated Ricochet with a foreign object to open WWE SummerSlam 2023 from Ford Field in Detroit, Mich.