WWE | Kairi vicina al ritorno

(Di domenica 6 agosto 2023) Stando ad un report di Dave Meltzer per “Wrestling Observer Radio”,(conosciuta anche comeSane), sarebbe sulla via delin WWE. Meltzer ha anche precisato che ildella lottatrice giapponese sarebbe previsto all’incirca per novembre.ha lavorato in WWE per diverso tempo fino al 2020, quando è ritornata in Giappone per svolgere il ruolo di ambasciatrice della compagnia di Stamford. Il suo contratto è scaduto verso la fine del 2021, ciò le ha permesso di ritornare in STARDOM, dove è diventata l’inaugurale IWGP Women’s Champion lo scorso novembre. Ad oggi,è ancora impegnata con un paio di date in Giappone ed è, recentemente, apparsa in uno show della AJPW, dove ha annunciato che farà coppia con Saori Anou contro Unagi Sayaka e un partner ...

