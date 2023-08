WWE | Botte da orbi tra Drew McIntyre e Gunther | ma ad alzare il titolo a fine match è stato…

(Di domenica 6 agosto 2023) Quintodi serata, in quel di Summerslam, è stato il durissimovs, valido per l’Intercontinental Championship detenuto dal Ring General da ben 422 giorni. Un regno impressionante che il neo rientrato Scottish Warrior vuole concludere, però, stanotte. Andiamo a vedere chi è uscito vincitore da questa vera e propria battaglia senza esclusione di colpi. Nonostante l’affermazione di Wrestlemania sia sullo stessoche su Sheamus, forse per la prima voltasi è dimostrato leggermente intimorito dal suo avversario, che ha subito fatto valere le proprie ragioni e la sua forza. Una spallata butta giù il campione, minando soprattutto l’autostima di quest’ultimo, che rifiata fuori ring dopo un poderoso back suplex. Colpi duri, anche fuori dal ...

... Hulk Hogan era il vero re della "lega", la, e se la vedeva con rivali come André The Giant o The Undertaker o The Ultimate Warrior. Ora però sconta il peso di allenamenti, salti e(vere e ...... Hulk Hogan era il vero re della "lega", la, e se la vedeva con rivali come André The Giant o The Undertaker o The Ultimate Warrior. Ora però sconta il peso di allenamenti, salti e(vere e ...