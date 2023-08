Wta Washington 2023 | Sakkari contro Gauff in finale | eliminate Pegula e Samsonova

(Di domenica 6 agosto 2023) Sarà tra Mariae Cocoladel Wta 500 di. Sul cemento statunitense, la prima a staccare il pass per l’ultimo atto è la 28enne di Atene che ha eliminato 6-3 4-6 6-2 la statunitense Jessica, n.4 WTA e prima testa di serie del torneo. Tra primo e secondo set, la numero 9 del ranking fa e disfa. Strappa il servizio al terzo game e fa lo stesso per il 6-3 definitivo. Poi si porta sul 4-1, ma la statunitense si aggiudica cinque giochi di fila e pareggia il conto. Al secondo game del set decisivo,deve cancellare subito quattro palle break, mentrefa lo stesso con una chance costruita dalla sua avversaria nel gioco successivo. Al sesto però arriva l’allungo della greca, che poi salva la palla del ...

