WTA Washington 2023 | Coco Gauff regola Maria Sakkari e conquista il quarto titolo in carriera

(Di domenica 6 agosto 2023)è la nuova campionessa del WTA di, la prima dell’era da 500 di questo torneo. In una finale condizionata in maniera importante dalle temperature (tant’è che un paio di spettatori si sono sentiti male, costringendo ad altrettanti stop il match), l’americana batte la grecaper 6-2 6-3 e mette in salvo la settima posizione nel ranking WTA proprio alla vigilia del 1000 di Montreal. Pronti via, e 12 dei primi 16 punti sono dell’americana, che si porta così subito avanti di un break. Sembra già il momento di creare un allungo importante, tant’è che ci sono anche due palle del 4-0, inveceriesce a trovare più capacità di lottare da fondo e riesce a trovare il controbreak. Il problema, per l’ellenica, è che questo stato delle cose dura poco, dato che ...

L'americana non ha perso ancora un set nei match disputati fin qui a, mentre la greca è passata per una battaglia di oltre due ore e tre parziali contro Pegula in semifinale.

L'americana batte in due set la campionessa uscente Samsonova e conquista la seconda finale in stagione. Nella seconda semifinale la statunitense ha liquidato Samsonova con un doppio 6-3. Sarà Coco Gauff a sfidare la greca Maria Sakkari nella finale del "Mubadala".