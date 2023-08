Wta Montreal 2023 | Camila Giorgi nel tabellone principale

(Di domenica 6 agosto 2023) (Adnkronos) –entra neldel torneo Wta di. Nel decisivo turno delle qualificazioni, l'azzurra batte la statunitense Ashley Krueger per 6-3, 4-6, 6-3. Nel main draw,verrà abbinata ad una tra le seguenti giocatrici: Leylah Fernandez, Rebecca Marino, Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Caroline Wozniacki, Marie Bouzkova, Lauren Davis e Petra Martic. Nelsono inserite anche Lucia Bronzetti, che debutta contro la svizzera Belinda Bencic, e Jasmine Paolini, opposta alla croata Donna Vekic. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

