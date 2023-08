(Di domenica 6 agosto 2023) A sorpresa sono Tallone Daniela giocarsi il titolo dell'Atp 500 di. L'olandese ha superato in rimonta per 36 63 62 il favorito Taylor, il britannico invece ha ...

Tallone Daniel Evans si giocheranno il titolo dell'Atp 500 di. L'olandese ha battuto in rimonta 3 - 6 6 - 3 6 - 2 Taylor Fritz, mentre il britannico ha avuto la meglio sul bulgaro ...Tallonaffronterà Dan Evans nella finale dell' Atp 500 di2023 , torneo di scena sui campi in cemento della città americana. Tutti si aspettavano una finale tra Fritz e Dimitrov, invece ...A sorpresa sono Tallone Daniel Evans a giocarsi il titolo dell'Atp 500 di. L'olandese ha superato in rimonta per 36 63 62 il favorito Taylor Fritz, il britannico invece ha eliminato per 63 76 il ...

Washington: Griekspoor fa fuori Fritz: è finale con Evans SuperTennis

A sorpresa sono Tallon Griekspoor e Daniel Evans a giocarsi il titolo dell'Atp 500 di Washington. L'olandese ha superato in rimonta per 36 63 62 il favorito Taylor Fritz, il britannico invece ha ...All'interno del tennis effettivamente giocato all'ATP 500 di Washington, si nasconde anche un possibile cambiamento all'interno della top ten del ranking mondiale. Il punto riguarda Taylor Fritz, che ...