Wanda Nara | la confusione del padre Andrés sulle ultime indiscrezioni

Wanda Nara, parla il padre: “La situazione è grave. Sui social fa un gioco che mi confonde” Il Fatto Quotidiano

Dall'Argentina il padre di Wanda Nara commenta scioccato le indiscrezioni sulla presunta leucemia della figlia senza essere riuscito a parlare con lei.Su Instagram, infatti, ha postato delle foto e dei video aggiornando i suoi follower sulla sua quotidianità. (da wanda_nara Instagram) ...