(Di domenica 6 agosto 2023) BRUXELLES – “È straziante seguire la devastazione causata dalle colossali inondazioni in. L’Ue è al fianco del popolo sloveno. Mobiliteremo il sostegno necessario”. Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von derspiegando che il commissario per la Gestione delle Crisi, Janez Lenarcic, “è già a Lubiana per parlare con il governo”. Sulla situazione inè intervenuta anche la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola con un tweet: “L’Europa è al fianco dellaalle prese con forti inondazioni. Le condizioni meteorologiche estreme in tutta Europa continuano a destare preoccupazione e l’Ue sta mostrando solidarietà a tutti coloro che ne hanno bisogno. Le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime”. L'articolo L'Opinionista.

Alla presenza di UrsulaLeyen e di Charles Michel (ma nel punto stampa finale Meloni ha annunciato che le conclusioni della Conferenza saranno inviate anche al Segretario Generale ONU ) ...Si lavora sul de - risking indicato dalla presidente della Commissione europea UrsulaLeyen ma a livello nazionale gli approcci sono molto diversi. In questo, l'Italia si è distinta per aver ...La Commissione per l'edizione 2023/24 è quindi così composta: Giovanni Grasso (presidente), SibylSchulenburg, Giuseppe Polimeni, Flavio Santi, Marco Fornasir. Il suo compito è quello di ...

Von der Leyen, 'distruzioni da alluvioni in Slovenia strazianti' La Prealpina

Der Wechsel von Denis Zakaria von Juventus zur AS Monaco steht unmittelbar bevor. Die beiden Klubs sollen kurz vor einer Einigung stehen. Juventus winken für den Verkauf von Denis Zakaria 20 Millionen ...L'Ue è al fianco del popolo sloveno. Mobiliteremo il sostegno necessario". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen spiegando che il commissario per la Gestione ...