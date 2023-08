Volley femminile | l’Italia firma la manita ai Mondiali Under 19 | steso il Brasile | ora gli ottavi

... Ludwig/Lippmann (GER) VS Verge - Depre/Mader (SUI) 2 - 1 (21 - 14, 18 - 21) 1/2° posto : Huberli/Brunner (SUI) VS Alvarez/Moreno (ESP) 2 - 0 (21 - 12, 21 - 13) Il podio. BeachContinua il lavoro di costruzione in casa PM Gruppo Macchia Potenza in vista del prossimo campionato di Serie C. Il sodalizio caro al presidente Michele Ligrani, dopo la conferma dello staff tecnico con coach Marco Orlando a guidare nuovamente la prima squadra con al suo fianco coach Elena Ligrani e i ...... ore Luini De Groot (NED) VS Ahman/Hellvig (SWE) TABELLONESEMFINALI Huberli/Brunner (SUI)... Huberli/Brunner (SUI) VS Alvarez/Moreno (ESP) 2 - 0 (21 - 12, 21 - 13) Beach

Ufficializzato nella giornata di oggi il calendario del 79° campionato di Serie A1 Femminile. L’Itas Trentino, alla sua prima partecipazione al torneo di Serie A1 dopo la promozione conquistata lo sco ...Anche se la categoria sportiva sarà nuova resterà comunque invariato lo staff tecnico col quale l’Alta Fratte Padova si accingerà ad iniziare la nuova stagione che coinciderà con la sua prima volta in ...