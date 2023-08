Visibilia Editore | il presidente Luca Ruffino si è suicidato

Il corpo è stato trovato dal figlio in ufficio a Milano. Rilevò le quote del ministro del turismo ad ottobre del 2022Trovato nel suo ufficio in via Spadolini a Milano dal figlio E' stato trovato morto a Milano Luca Giuseppe Reale Ruffino, presidente di. L'imprenditore si sarebbe suicidato con un colpo di pistola. Il corpo di Ruffino è stato trovato nel suo ufficio in via Spadolini dal figlio nella notte tra sabato e domenica. Il ...Il presidente di, Luca Giuseppe Reale Ruffino , è stato trovato morto dal figlio nel suo ufficio della sede di Milano. L'uomo si è sparato nella notte tra sabato e domenica con un'arma regolarmente ...

