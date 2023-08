Vienna | la capitale delle spie che fa impazzire Usa | Ue e Nato

Leggi su tpi

(Di domenica 6 agosto 2023) Per arrivare all’angolo tra Mühlgasse e Preßgasse, due vicoli non lontani dal centro di, bastano pochi minuti a piedi dal Naschmarkt. Partendo dal mercato più famoso della città, superando le centinaia di bancarelle e muovendosi in direzione del Planquadrat-Garten ci si avventura nelle viuzze a senso unico e tra i profumi dei tanti ristoranti etnici che popolano il quartiere circostante: indiani, vietnamiti, cinesi, portoghesi e anche qualche italiano. Qui sorge un piccolo museo privato dedicato al film del 1949 “Il terzo uomo”, pieno di migliaia di cimeli di quella che è forse la pellicola britannica di maggior successo del XX secolo, ambientata proprio nellaaustriaca del secondo dopoguerra, occupata per dieci anni dagli Alleati. Ma il film di Carol Reed è forse anche la più importante opera cinematografica di spionaggio a non parlare ...