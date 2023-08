VIDEO Mondiali ciclismo 2023 | caduta per Matteo Trentin | che sfortuna per l’azzurro

(Di domenica 6 agosto 2023) Un Mondiale distupendo, forse il più bello degli ultimi anni. Un percorso unico, molto tecnico in quel di Glasgow, con i corridori a darsi battaglia sin dal via. Italia all’attacco per provare a sorprendere i big: i capitani Alberto Bettiol eerano riusciti a trovare una soluzione tattica eccellente, prima che ci si mettesse laa fermare la squadra guidata da Daniele Bennati. In salita infatti una bruttaha fermato l’uomo della UAE Emirates, volato a terra e costretto al ritiro. Riviviamo il momento.: LADIFoto: Lapresse

Cinque ambientalisti scozzesi sono stati arrestati per le proteste messe in atto lungo la strada del percorso della corsa in linea del Mondiale di ciclismo, in Scozia. Fanno parte del gruppo ...I Campionati del mondo di ciclismo su strada che si stanno svolgendo a Glasgow, in Scozia, sono stati interrotti per circa cinquanta minuti da una protesta del movimento scozzese This Is Rigged, che ...Un epilogo che ha dell'incredibile quello degli ottavi deifemminili di calcio 2023 tra Svezia e Stati Uniti . Le campionesse iridate in carica ... In alto ildell'episodio.

Mondiali Ciclismo su Pista Glasgow - Filippo Ganna e soci si arrendono alla Danimarca! È argento, rivivi il finale Eurosport IT

Gli Stati Uniti hanno abbandonato i Mondiali Femminili con il peggior risultato della loro storia. Mai le campionesse americane si erano fermate agli ottavi di finale e in ogni competizione erano semp ...La prova in linea dei mondiali, 272 km da Edimburgo a Glasgow in stile Classica, riprende dopo essere stata interrota per quasi un'ora a causa della protesta di alcuni manifestanti che si sono ...