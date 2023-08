Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 agosto 2023) VIABILITA’ 6 AGOSTOORE 18:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLESULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO DIREZIONESULLA A91FIUMICINO CODE TRA PONTE GALERIA AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA PORTUENSE A CAUSA DI UNA VORAGINE È CHIUSO, ECCETTO TRAFFICO LOCALE, IL TRATTO DI STRADA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTELNO VERSOSPOSTIAMOCI SULLA VIA LITORANEA CON CODE A TRATTI TRA MARINA DI ARDEA E CAPOCOTTA NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO CHE OGGI NELLA CAPITALE VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE, SONO DEVIATE QUINDI 5 LINEE BUS DI ZONA INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA ...