Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2023 ore 13 | 30

(Di domenica 6 agosto 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dallaNapoli dove un incidente è la causa delle code dalla diramazioneSud a Valmontone in direzione Napoli andiamo sulla via dell’ aeroporto di Fiumicino proviamo delle code per traffico nei due sensi di marcia all’altezza Isola Sacra spostiamoci sulla via Litoranea qui contatti tra Marina di Ardea e Capocotta nelle due direzioni ricordiamo che oggi nella capitale via dei Fori Imperiali è isola pedonale solo deviare Dunque 5 linee bus di zona Passiamo al trasporto marittimo nella giornata di oggi a causa del maltempo sono cancellate le costruita veloce Anzio Ponza delle ore 15 Ponza Anzio delle ore 17:30 ponza-formia delle ore 16:15 e formia-ponza delle ore 18:15 rimanendo sul trasporto marittimo ...