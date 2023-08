Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 agosto 2023) Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalladove sei Mi chiamo due veicoli in panne che non creano disagi allail primo alla diramazionenord e Ponzanono in direzione Firenze e il secondo tra Magliano Sabina e sempre verso Firenze e stiamo sulla Firenzee Orvieto e Attigliano segnaliamo nebbia A Banchi con visibilità fino a 150 metri si invita a prestare attenzione passiamo agli eventi nella capitale oggi via dei Fori Imperiali è isola pedonale sono deviate quindi cinque linee bus di zona infine il trasporto pubblico sulla linea mai Oggi sono sospesi i lavori notturni Dunque I treni sono attivi fino a fine servizio di interventi il prende anno dal lunedì al venerdì ...