Via Poma | omicidio di Simonetta Cesaroni | in una traccia di sangue la verità?

(Di domenica 6 agosto 2023) A 33 anni dall’senza colpevole di, la commissione parlamentare Antimafia invia una relazione sul giallo di viaUnadimai esaminata prima e l’ipotesi di un’altra arma del delitto. Da qui dovrebbero ripartire le indagini sulla crudele morte ditrovata in via, nei locali dell’ufficio in cui lavorava massacrata da 29 coltellate il 7 agosto del 1990. La vittima, 21 anni, da pochi giorni aveva iniziato a lavorare part time il pomeriggio per l’Associazione degli Ostelli e qualcuno la uccise con una brutalità che ancora oggi, dopo 33 anni, fa paura a immaginarla. In questi anni l’disi è trasformato nel giallo di ...