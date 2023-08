Verso i Mondiali di Basket | l’Italia vince la Trentino Cup | sconfitta la Cina

(Di domenica 6 agosto 2023) Un primo Trofeo prima deiche porta fiducia e ottimismo, in vista del Torneo Iridato al via il 25 agosto.con lae si aggiudica laCup 2023. Ci sono segnali di crescita e grande determinazione per scrivere pagine importanti nella pallacanestro mondiale. Nella giornata di oggi gli Azzurri lasciano il ritiro di Folgaria e si preparano per l’altra competizione in Grecia. Il risultato di 90-63 con lasegna un successo importante e porta come miglior marcatore del match Matteo Spagnolo. Quest’ultimo ha segnato 13 punti personali. Ed è stato poi premiato anche come migliore giocatore.ora andrà ad Atene per giocare il Torneo dell’Acropolis, uno degli appuntamenti delestivo ...

... il sindaco Kazumi Matsui ha esortato i leader delle principali economiead abbandonare l'...intraprendere misure concrete per allontanarci dall'attuale pericolo e incamminarsiil nostro ...... esortando i leader delle principali economiead abbandonare l'idea che le armi nucleari ...intraprendere misure concrete per allontanarci dall'attuale pericolo e incamminarsiil nostro ...... spingendomii traguardi più lontani. Ci vediamo presto in pista, per continuare a sognare insieme", scrive il velocista, che ad agosto prenderà parte aidi Budapest e proverà a ...

Basket: Italia, primi passi verso i Mondiali. Restano in 14, situazione di normale rodaggio OA Sport

Quei Mondiali iniziarono al Giants Stadium ... In quella finale, oltre alla vittoria che fece definitivamente tracimare l’interesse verso il calcio femminile negli Stati Uniti, un episodio in ...La prova in linea maschile dei Mondiali 2023 di ciclismo è stata interrotta per ben 52 minuti, quando mancavano 192 chilometri al traguardo. Durante il tratto in linea con partenza da Edimburgo e che ...