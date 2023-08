“Vergogna” Mario Biondo | la scoperta choc della famiglia L’ira della mamma | “Non potete farlo”

". Riccardo Magi, segretario di +Europa prende di mira il ministro dei Trasporti: "La ... parlamentare di Azione : "La destra alle vongole, come l'avrebbe ribattezzataPannunzio, non si ...... poi, si discute di liberalizzare il settore ma l'ultimo che ci ha provato, l'ex premier... Me sto aio pe' Roma'. Claudio non è il solo. A salvare residenti e turisti è come sempre la ......in Italia di 73 mila nuovi migranti pari a più del doppio del 2021 quando governavaDraghi , ...attraverso l'apertura nei Comuni veneti a piccole quote di migranti che cancelli ladelle ...

Emanuela Orlandi, spunta la pista dello zio Mario Meneguzzi. Pietro ... Lettera43

ANCONA «I migranti sui lettini dei bagnanti No, questa non è civiltà». Giorgio Bartolucci è un assiduo frequentatore della spiaggia del Passetto e negli ultimi ...MONDRAGONE (Matia Assunta Cavallo) – Cane lanciato dal settimo piano di una palazzina. Erano le 19.00 di ieri sera, domenica 23 luglio 2023, quando un cittadino di Mondragone, Gianfranco Esposito noto ...