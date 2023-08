Vecchi vinili | se hai una copia di questi hai un capitale

(Di domenica 6 agosto 2023) Ogni collezionista di dischi ed esperto ha un solo chiodo fisso: quell’ambito disco che sogna di trovare ad esempio su una bancarella dell’usato da qualche parte. Molti di essi sono disposti ad andare oltre, ed esborsare vere e proprie fortune per arricchire le proprie collezioni. Oggi abbiamo scovato 7dal valore unico, e se sei tra i fortunati ad averne una, hai un vero e proprio patrimonio! Scopriamo tutto nelle prossime righe. The Freewheelin’ Bob Dylan — Bob Dylan Nel 1963 Bob Dylan pubblicò il suo secondo album, parliamo di The Freewheelin’. Puoi aggiungere questo album alla tua collezione a un prezzo abbordabile, di fatto sono presenti copie online per meno di 10 dollari, eppure esiste un errore di stampa originale che può farlo valere vale migliaia di euro\dollari. La stampa originale di The Freewheelin’ contiene quattro brani ...

La sua storia in musica nasce proprio là, a Roma, tra le pareti di casa sua, dove l'incanto per idi Modugno e più forte, già da piccolissimo, di qualsiasi divertimento: il vero gioco e ...Successo mondiale "Mi hanno scritto molticantanti che ho "riesumato" dall'aldilà" scherza ... Utilizzo quasi unicamentedella mia raccolta. Non intendo violare il copyright, il mio ......me entra in un negozio di elettronica con l'idea di comprare un pacchetto di batterie AAA ed esce con un piatto Lenco a trazione diretta ammortizzato per suonare di nuovo tutti quei bei...

Un weekend tra vecchi bauli e vinili: al Giulia torna il mercatino dell'usato TriestePrima

TRIESTE - Al centro commerciale Il Giulia torna il mercatino dell'usato, a cura dell'Associazione culturale "Cose di vecchie case". L'appuntamento è fissato per sabato 5 e domenica 6 agosto dalle 9 al ...Ebbene si, le vacanze sono alle porte o per qualcuno sono addirittura già finite, se proprio non potete o non volete fare a meno dei vostri vinili preferiti, o ...