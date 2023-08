Van der Poel si laurea campione del mondo a Glasgow

(Di domenica 6 agosto 2023)(SCOZIA) (ITALPRESS) – Mathieu van derè il nuovodeldi ciclismo su strada. Il 28enne olandese ha trionfato sulle strade bagnate diin solitaria, con un'azione personale iniziata a circa 23 chilometri dal traguardo. Nonostante la scivolata prima dell'ultimo giro, il ciclista dell'Alpecin-Deceuninck, che nell'albo d'oro succede al belga Remco Evene, ha conquistato il suo primo titolo mondiale elite dopo il successo nella categoria juniores nel 2013 a Firenze e i cinque titoli iridati nel ciclocross: in seconda posizione Wout Van Aert (Belgio) a chiudere il podio Tadej Pogacar (Slovenia), il quale ha anticipato Mads Pedersen nella volata a due per la medaglia di bronzo. Sul circuito cittadino – dieci giri complessivi dopo i 120 chilometri da ...

