Van der Poel si laurea campione del mondo a Glasgow

GLASGOW (SCOZIA) - MathieuPoel è il nuovo campione del mondo di ciclismo su strada. Il 28enne olandese ha trionfato sulle strade bagnate di Glasgow in solitaria, con un'azione personale iniziata a circa 23 chilometri ...L'olandese MathieuPoel è il nuovo campione del mondo di ciclismo su strada 2023 vincendo l'oro nella prova in linea ai Mondiali di ciclismo di Glasgow. Il campione oranje è arrivato da solo al traguardo, ...A quindici anni dalla 'fucilata' di Alessandro Ballan a Varese , l'Italia sogna con Alberto Bettiol ma alla fine la vittoria al Mondiale di ciclismo di Glasgow va a MathieuPoel. Con una progressione finale impressionante, più forte anche di una caduta. Ma andiamo per ordine. La corsa, al mattino, si era aperta con un momento davvero inatteso: la gara è stata ...

