esulta per l'imminente approvazione del disegno di legge contro i raggiri ai danni degli anziani. Per la showgirl si tratta di un passo importante, soprattutto perché lei stessa ha ...Una pena più severa, da 2 a 6 anni di reclusione, per chi truffa gli anziani, abusando di una persona vulnerabile "per via dell'età avanzata". Un reato sempre più diffuso (il Lazio è la regione più ...... Fabio Bavastro (basso), Fabrizio Salvini (voce e batteria) eSaturnino (violino). E ancora ... Associazione Bagnie Consorzio Oltremare di Varazze. "Lo spettacolo dei fuochi artificiali ...

Valeria Marini: “Mia mamma truffata per 400mila euro, ma il danno più grave è stato psicologico” Il Fatto Quotidiano

Di truffe agli anziani, persone fragili, se ne sente ogni giorno. Di certo se l’anziano in questione è persona nota, questo può essere un incentivo per parlare della tematica. Esulta Valeria Marini; l ...Pene più aspre per chi abusa di una persona vulnerabile per via “dell’età avanzata”: si va dai 2 ai 6 anni di reclusione ...