Uomini e Donne | Nicole Santinelli al Trono Over? «Ad una condizione»

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 6 agosto 2023) Dopo tre settimane dalla sceltae Carlo Alberto Mancini si sono lasciati. Era stata l'ex tronista ad ammettere di non essere innamorata dell'ex corteggiatore al punto da mettere un punto definitivo alla relazione. Intervistata dal settimanale Mio ha dato la sua versione dei fatti lanciando anche una critica pesante a Maria De Filippi. Come accaduto a Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli (addio in 48 ore dalla scelta, record assoluto) a spingerla a chiudere velocemente con Carlo Alberto sarebbe stato il poco tempo avuto per conoscersi e il confronto lontano dalle telecamere, oltre che il presunto mancato sostegno della padrona di casa di. Forse voleva la presenza più telecamere per aumentare la sua visibilità? Non lo sappiamo, ma Mancini n'è uscito visibilmente a pezzi come in molti hanno ...