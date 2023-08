Uomini e Donne | la delicata operazione chirurgica per l’ex tronista | ore d’ansia

(Di domenica 6 agosto 2023)diha subito un delicato intervento chirurgico: solo ora ha raccontato tutte le difficoltà, cos’è successo. Erano esattamente i primi anni del 2000 quandoandava in onda sotto forma di dating show, eppure ancora oggi continua ad essere uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano. Dimostratosi una vera e propria macchina da guerra, la trasmissione di Maria De Filippi macina sempre più ascolti, consensi e commenti positivi. Sì, sicuramente le polemiche non sono mancate nel corso degli anni, questo è vero. In ogni caso,continua ad essere amatissimo. Brutto momento perdi: ...

... salpata da Sabratah in Libia, con a bordo 144 (23e 8 minori) eritrei, ghanesi, pakistani, siriani, sudanesi ed egiziani e un altro barcone, partito da Zuwara sempre in Libia, con 92...Doppio rimpianto nelle prove su strada juniores: fra gliJuan David Sierra è quarto a soli 5"... nelle finali di oggi a Fort William, tra leElite settimo posto per Gloria Scarsi, nona ...Per quanto riguarda il "Trittico dla Bürsch 2023", hanno partecipato 9e 3. In testa per gliGabriele Nicola, seguito da Enrico Alfisi e Pietro Giordani. Per leè arrivata 1°...

Domani Marco Arduini, ex partecipante a Uomini e Donne, sarà interrogato per convalida dell'arresto per maltrattamenti e lesioni presunti ai danni della fidanzata di 19 anni. I carabinieri di Cattolic ..."È stato come un abbraccio, mi hanno detto: non sei sola. La decisione del Coni Non mi interessano i regolamenti. Ma chi gioca a calcio è un modello e bisogna tenerne conto" ...