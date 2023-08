Universiadi 2023 | nuoto | l’Italia colleziona altre cinque medaglie

(Di domenica 6 agosto 2023) Chengdu –per un bottino che si impenna a quota venti, con ancora due giornate di gare. E’ grandedel tecnico Davide Pontarin alledi Chengdu in Cina. L’inizio è con il botto per due italiani sul podio negli 800 stile libero. A vincerli è il figlio d’arte Matteo Lamberti (Carabinieri/GAM Team), già vincente nei 400 sl, con Ivan Giovannoni terzo; a dividere i due azzurri c’è solo il giapponese Kaito Tabuchi (7’57?37). Il 22enne lombardo – allenato a Livorno da Stefano Morini, – figlio del campione del mondo Giorgio, della stileliberista Tania Vannini e fratello di Noemi e Michele – trionfa con la seconda prestazione personale di sempre in 7’54?12 (best 7’49?48); il 20enne di Roma – tesserato per Esercito e Aurelia, seguito da Fabrizio ...

La nazionale azzurra, medaglia d'oro alle2019 di Napoli, proverà a difendere il titolo nella finale in programma lunedì 7 agosto alle ore 14 (italiane) contro la Polonia, che nell'altra ...Si conclude con una vittoria il percorso della nazionale femminile di Alessandro Beltrami allee 5° posizione conquistata CHENGDU - Quinto posto per l'Italia. Si è concluso al quinto posto il percorso della nazionale femminile di Alessandro Beltrami alle. Nel ...In Aggiornamento: Quinto posto per l'Italia. Si è concluso al quinto posto il percorso della nazionale femminile di Alessandro Beltrami alle. Nel pomeriggio italiano, al Campus Gymnasium di Chengdu (Cina), dopo più di due ore di gioco, le azzurre si sono imposte 3 - 2 (25 - 13, 22 - 25, 23 - 25, 25 - 22, 15 - 12) sulla ...

Canottaggio, Universiadi 2023: l'Italia conquista due ori e sette medaglie complessive! OA Sport

E' di 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi, per complessive 7 medaglie, il bilancio dell'Italia del canottaggio alle Universiadi Estive in corso a Chengdu, in Cina: nelle 15 Finali A in programma erano present ...È ormai piena caccia all’ennesimo oro per l’Italia della pallavolo maschile, che con la sua formazione ‘B’ di scena a Chengdu si è qualificata ieri per la finalissima delle Universiadi. Una semifinale ...