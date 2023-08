Un programma di culto degli anni ’90 | “Quelli che il calcio”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 6 agosto 2023) Unche ha coinvolto milioni d’italiani: “che il” “che il” è untelevisivo nato nel 1993. Lo scopo della trasmissione era quello di raccontare gli aggiornamenti delle partite con inviati dallo stadio ed opinionisti in studio. Non solo peròma anche intrattenimento con ospiti comici. Al timone di questa trasmissione, sino al 2001, c’è stato Fabio Fazio. Come opinionisti, oltre a Marino Bartoletti c’erano anche Idris Sanneh, Luciano Rispoli ma anche Teo Teocoli ed Anna Marchesini e molti altri. Le persone di quel periodo, soprattutto chi non aveva Tele+ o Stream, guardavano quelsperando di avere aggiornamenti positivi che riguardavano la propria squadra del cuore. Le domeniche pomeriggio ...