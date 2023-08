Un posto al sole | trame dal 7 all' 11 agosto 2023 | Damiano ad un bivio

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 6 agosto 2023) Unalsi congederà dal suo pubblico, prima della consueta pausa estiva, con una settimana di programmazione a dir poco scoppiettante. Innanzitutto, Eugenio e Viola, dopo aver parlato con Antonio di quanto accaduto con Manuel, saranno spiazzati e preoccupati a causa delle sue rivelazioni. Nicotera, in particolare, informerà immediatamentee gli comunicherà che suo figlio potrebbe avere una pistola con sé. Il poliziotto andrà in escandescenze e correrà da Rosa per scoprire la verità. Intanto, Mariella avrà difficoltà a mantenere segreta la confessione di Castrese. La Altieri, in particolare, dal momento che non potrà parlarne direttamente con Sasà, si sfogherà con un'altra persona, mentre Nunzio dovrà decidere se partire per le vacanze in compagnia di Ada. L'infermiera, infatti, si presenterà da lui per invitarlo a ...