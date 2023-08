Un melone mai visto | è gigante e pesa 6 chili La famiglia dei record non smette più di stupire

(Di domenica 6 agosto 2023) L'incredibile popone di Guido Righi, ex dipendente comunale 'Il segreto? Nessun trucco. Solo genuinità, acqua e sole'. E il figlio Stefano è nel libro dei primati per le bolle di sapone

L'incredibile popone di Guido Righi, ex dipendente comunale 'Il segreto Nessun trucco. Solo genuinità, acqua e sole'. E il figlio Stefano è nel libro dei primati per le bolle di sapone

Un melone mai visto: è gigante e pesa 6 chili. La famiglia dei record ... LA NAZIONE

L'incredibile popone di Guido Righi, ex dipendente comunale "Il segreto Nessun trucco. Solo genuinità, acqua e sole". E il figlio Stefano è nel libro dei primati per le bolle di sapone