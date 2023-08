Un drone ucraino distrugge la petroliera «Sig» nel Mar Nero

(Di domenica 6 agosto 2023) Navi militari, navi civili, porti: nel Marnulla è al sicuro se batte bandiera russa. È il messaggio dell’Ucraina nel secondo giorno consecutivo di attacchi navali contro i mezzi first appeared on il manifesto.

Queste immagini mostrano l'attacco a una petroliera russa in navigazione nello Stretto di Kerch da parte di un, un natantea pilotaggio remoto. Secondo quanto dichiarato dall'agenzia federale russa per il trasporto marittimo, a bordo non sono state registrate vittime. L'attacco ha paralizzato ...Video su questo argomento Ucraina, petroliera russa attaccata da unnavale nello stretto di ... dove il ministero della Difesa russo ha detto di aver sventato un altro attacconella notte,......il quale 'ilè stato distrutto dalla flotta a grande distanza dalla riva nella zona marittima di Sebastopoli'. Mosca condanna con durezza quello che definisce un 'attacco terroristico'...

Il drone ucraino colpisce la nave russa Repubblica TV

L'avviso, emesso dalle autorità marittime ucraine, certifica che nel conflitto si è aperto stabilmente un nuovo fronte. La dimostrazione è il secondo attacco in due giorni contro un'imbarcazione russa ...Nuovi raid missilistici russi hanno preso di mira l'Ucraina. A Kupiansk, nella regione di Kharkiv, un centro trasfusionale è stato colpito da una bomba aerea. Sono segnalati morti e feriti e i soccorr ...