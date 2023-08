Un azzurro lascia il ritiro | la decisione adesso è definitiva

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 6 agosto 2023) Giorni di grande fermento in casa Napoli, dove il mercato è entrato ormai nel vivo a ridosso difatti del primo impegno ufficiale di stagione contro il Frosinone. Intanto, arrivano novità da Castel di Sangro. Ore molto calde per il Napoli, il cui mercato sembra esseremente entrato nel vivo. Tutto parte con il colpo Natan, che dal Red Bull Bragantino arriva in Italia e firmerà un contratto con il club, che si assicura così un profilo interessante anche per il futuro. Un colpo che la società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di portare a termine, in attesa della conclusione delle visite mediche, per sostituire un calciatore importante come Kim Min Jae, che nelle scorse settimane si è accasato al Bayern Monaco. Non è finita qui, sicuramente, perché ora i tifosi si attendono nuovi colpi per la formazione di Rudi Garcia. Quest’ultimo, in ...