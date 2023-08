Un altro domani | anticipazioni 9 agosto | incredibile ritorno a Robledillo Julia | Tirso e Leo sconvolti

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 6 agosto 2023) Un: al villaggio torna una vecchia conocenza die crea scompiglio in lei e nei suoi due spasimanti, Leo e. Carmen vivrà momenti di grande preoccupazione per Kiros e Francisco e rivedremo Patricia, che farà alla figliastra una dichiarazione inaspettata ma non convincente. Questo ednell’appuntamento della soap previsto per mercoledì! Un: chi si rivede! …Sergio! Intanto Mario… Ebbene sì! L’ex marito dirimetterà piede ae lei e tutti gli altri non sapranno cosa pensare: non sembrerà quello di un tempo, ma sarà davvero così? La Infante e...