Umtiti ha fatto innamorare il Lille | «Ne siamo orgogliosi | prenderemo esempio dal suo comportamento»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 agosto 2023), terminata la sua esperienza positiva a Lecce, è stato chiamato daldi Fonseca e acquistato da svincolato per competere in Francia. Sull’Equipe, si parla di comeha convinto tutti a puntare su di lui. A partire dall’allenatore, Paulo Fonseca, che è certo cheaiuterà la squadra in stagione. «Quando Fonte ci ha lasciato per il Braga abbiamo cercato di trovare un difensore centrale esperto. Gli altri nostri giocatori in questa posizione sono piuttosto giovani. Si è presentata l’opportunità di prendere Samuel. È un grande professionista che aiuterà la squadra e i suoi compagni. Ho parlato con lui, era motivato a venire. Sono fiducioso che diventerà un giocatore importante per noi in questa stagione». Parere molto positivo anche quello di Olivier Létang, amministratore delegato del ...