Ultim’ora su Koopmeiners al Napoli | Di Marzio si sbilancia sull’affare | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 6 agosto 2023) Teunè uno dei calciatori che è più seguito dalin queste ultime settimane di calciomercato, in seguito anche alle voci che vedono come oggetto il futuro di Piotr Zielinski. Ilè alla caccia di un colpo a centrocampo e il nome di Teunsembra il più gradito dalla società in merito. Molto, se non tutto, dipende sicuramente anche da quelli che saranno gli sviluppi in merito al futuro di Piotr Zielinski, per cui nelle ultime ore si sono riaccese le voci dall’Arabia Saudita. A rilasciare altri dettagli in merito alla trattativa tra gli azzurri e l’Atalanta è il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di, che sul suo sito ufficiale chiarisce quelle che sono le ultime novità a riguardo. Le ultime sul centrocampista olandese Il giornalista esperto di ...