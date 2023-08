Ultime Notizie Serie A | le parole di Iervolino e dell’agente di Borja Mayoral

(Di domenica 6 agosto 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 L’agente di: «Ho parlato con diverse società che sono interessate al giocatore, ma…» Alejandro Camano, agente tra gli altri anche di, ha parlato del futuro dell’attaccante ex Roma. Salernitana,: «Ora abbiamo una grande squadra guidata da un tecnico di spessore» Danilo, presidente della Salernitana, ha parlato ai tifosi dopo la vittoria per 2-1 nell’amichevole contro l’Augsburg all’Arechi. Bologna, si ferma Lucumì: trauma distorsivo alla caviglia destra Guai in casa Bologna: durante l’amichevole contro l’AZ Alkmaar Lucumì ha chiesto il ...

Sono due i naufragi avvenuti nelleore al largo di Lampedusa, con una trentina di dispersi.Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le -- del - giorno Segui i nostri live. Partecipa con noi all'informazione. Rimani connesso su Tecnicadellascuola.Kiev nelle48 ore ha dimostrato di poter colpire le navi russe, militari e russe, con droni marini. Gli attacchi sono stati documentati dalla diffusione di video relativi alle operazioni, che ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 agosto Sky Tg24

(Milan News 24) Calcio ora per ora Dopo l’esclusione dalla tournée americana l'attaccante ex Liverpool torna in gruppo, in attesa di acquirenti. Da domani si unirà al resto della squadra che ...(ANSA) - ROMA, 05 AGO - "Torno in Nazionale perché quel bambino che trent'anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai ...