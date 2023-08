Ultime Notizie Roma del 06-08-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 agosto 2023)dailynews radiogiornale una buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un vasto incendio è divampato nel pomeriggio a Monte Longu di posata in provincia di Nuoro nella Costa nord orientale della Sardegna altri roghi si sono verificati nel sud dell’isola tragedia Rovereto Trentino una donna di 61 anni Iris effetti è morta in ospedale dopo essere stata aggredita da uno straniero senza fissa dimora di circa 40 anni di origini nigeriane già noto alle forze dell’ordine la vicenda risale a sabato sera verso le 22:30 l’uomo l’ha picchiata nel parco Nikolajewka Forse in un tentativo di violenza sessuale ma non sono ancora chiare Le cause dell’ aggressione ai carabinieri stanno indagando sul caso pare che la vittima stessi attraverso il parco per poi recarsi sul lungo Leno Dove vive la madre per accudirla proseguono le indagini sulla morte della ...