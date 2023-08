Ultime Notizie Roma del 06-08-2023 ore 16 | 10

(Di domenica 6 agosto 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un drone di superficie individuata in alto mare vicino Sebastopoli è stato distrutto consentendo la ripresa del traffico marino l’ha riferito il governatore per conto di Mosca della città della Crimea mica il razzo fare sul suo Canale telegram un drone di superficie è stato distrutto dalla flotta grande distanza dalla costa nella zona marittima di Sebastopoli tutte le restrizioni al movimento del trasporto marittimo sono state revocate ha scritto razza è indagato per omicidio colposo naufragio lo skipper di Massa Lubrense al timone del gozzo di 9 metri che giovedì scorso ha impattato lo scafo del veliero Tortuga giovedì nello specchio d’acqua antistante il fiordo di Furore ad Amalfi nell’incidente è morta la turista americana Adrian vogan presidente ...

Cessione Zielinski CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle... ma bisognerà attendere il loro salvataggio per la conferma di queste. Proprio nelleore, al largo di Lampedusa altri due naufragi avrebbero causato la morte di due persone , una donna ...'In questo momento non ci sono i presupposti per un accordo di pace con Kiev'. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che 'l'operazione militare in Ucraina proseguirà nel ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie del 5 agosto Sky Tg24

Livorno, 6 ago. (Adnkronos) - Un 36enne di Bagno a Ripoli è morto per annegamento nelle acque antistanti alla spiaggia del bar Lago Verde, a San Vincenzo (Livorno). Mentre un 35enne di Ponsacco è stat ...(ANSA) - ROME, AUG 6 - Atalanta look set to pull off a major transfer coup by beating off competition from Serie A giants Inter to sign Italy forward Gianluca Scamacca from West Ham United. The ...