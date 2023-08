Ultime Notizie Roma del 06-08-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 agosto 2023)dailynews radiogiornale che la ritrovate l’ascolto ancora Buona domenica da Francesco Vitale in studio due sono stati uccisi altri quattro sono rimasti feriti nell’attacco con Bomber e guidate ieri sera contro un centro trasfusionale nella regione di kharkiv in Ucraina orientale i russi hanno colpito con una bomba e guidato un edificio non residenziale nel villaggio di crucillà Chicca nel distretto di cui piante e si è sviluppato un vasto incendio ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare regionale Oleg i miei citato da onion ieri sera a dare la notizia dell’attacco era stato lo stesso presidente ucraino volodymyr zelens’kyj nelle24 ore sono stati bombardati insediamenti nei distretti di Bukowski giochi di zoom e copia sono due naufragi avvenuti nelleore al largo di Lampedusa con una trentina di dispersi ...