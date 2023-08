Ultime Notizie Roma del 06-08-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 agosto 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco vita è in studio nuovo appuntamento con le principalidall’Italia e dal mondo 21 fragili migranti si sono verificati nelleore al largo di Lampedusa il bilancio di oltre 30 dispersi la prima diretta del mare colata Picco aveva a bordo 48 migranti 45 di Quali sono stati salvati stando e loro racconti vi sarebbero tre dispersi sul secondo natante c’erano invece 42 subsahariani 14 di recuperati i dispersi in questo caso dovrebbero essere circa una trentina due le salme recuperate quelle di una donna di un bambino di un anno e mezzo per il covid e niente più obbligo di isolamento dei positivi relative sanzioni e per vedere la bozza del decreto che introduce vari disposizioni in materia di giustizia e che sarà lunedì all’esame del ...