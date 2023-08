Ultime Notizie – Morto suicida Luca Ruffino | presidente di Visibilia Editore

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 6 agosto 2023) E’ stato trovatoa MilanoGiuseppe Realedi. L’imprenditore si sarebbeto con un colpo di pistola. Il corpo diè stato trovato nel suo ufficio in via Spadolini dal figlio nella notte tra sabato e domenica. Il gesto sarebbe legato a motivi personali. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione