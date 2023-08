Ultime Notizie – Mondiali ciclismo 2023 | Van der Poel oro nella prova in linea

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 6 agosto 2023) L’olandese Mathieu van derè il nuovo campione del mondo disu stradavincendo l’oroinaididi Glasgow. Il campione oranje è arrivato da solo al traguardo, nonostante una caduta a pochi km dal traguardo. Lo sportivo si è rialzato e con la maglia strappata, dopo una gara di 272 chilometri, ha chiuso con il tempo di in 6h7:27. Sul circuito di Glasgow è giunto secondo il belga Wout Van Aert, mentre terzo è lo sloveno Tadej Pogaar. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione