Ultime Notizie – Mondiali calcio femminili | Usa ko ai rigori | Svezia ai quarti

(Di domenica 6 agosto 2023) Gli Stati Uniti campioni in carica battuti dalla Svezia ai calci di rigore ed eliminati negli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e dei supplementari, epilogo dal dischetto. Sono serviti i rigori ad oltranza per decidere la sfida. Penalty decisivo trasformato da Hurtig col brivido. Naeher, portiere degli Usa, intercetta il tiro: la goal line technology però stabilisce che il pallone ha superato la linea. Mondiali calcio femminile, Usa a sorpresa eliminati è costretti ad accantonare il sogno di conquistare il terzo titolo di fila.

