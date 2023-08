Ultime Notizie – Migranti | due naufragi a Lampedusa | oltre 50 dispersi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 6 agosto 2023) Sono due i barchini naufragati, nelle24 ore, al largo di. Entrambi – secondo quanto riferisce il sito Agrigento Oggi -erano partiti da Sfax. Il bilancio provvisorio è di 2 cadaveri recuperati – un bambino di circa 2 anni e una donna – di 59salvati e decine di, “forse50”, sottolinea il sito siciliano. Le operazioni di soccorso sono state effettuate dalle motovedette della Guardia Costiera. “Chi li ha lasciati o costretti a partire con questo mare è un pazzo criminale senza scrupoli. Si prevede mare mosso ancora per i prossimi giorni. Speriamo si fermino. È una mattanza con questo mare”, ha detto il questore di Agrigento Emanuele Ricifari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione