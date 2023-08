Ultime Notizie – Guerra Ucraina Russia | le ultime notizie

(Di domenica 6 agosto 2023) Porti dellanel mirino dell’in una nuova fase cruciale della. Kiev nelle48 ore ha dimostrato di poter colpire le navi russe, militari e russe, con droni marini. Gli attacchi sono stati documentati dalla diffusione di video relativi alle operazioni, che potrebbero non rimanere episodi isolati. La nuova strategia appare destinata, secondo l’, ad aprire un nuovo fronte del conflitto e a minare le certezze del nemico. I porti nel mirino di Kiev “ricadono in un’area a rischio” ha evidenziato la Marina, accendendo i riflettori su Anapa, Novorossiysk, Gelendzhik, Tuapse, Sochi e Taman. L’non fa mistero delle sue intenzioni, vuole intensificare i suoi attacchi con droni ...

Al summit in Arabia Saudita è emersa un'intesa 'sul fatto che il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina deve essere al centro di qualsiasi accordo di pace'. Lo dichiarano ...Le conferme arrivano anche da Alfredo Pedullà, che sostiene come l'attaccante dell'Arsenal sia la scelta numero uno, con contatti tra i nerazzurri e l'Arsenal nelleore. LEGGI ALTRESU ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 agosto. LIVE Sky Tg24

“Ti consacriamo la Chiesa e il mondo, specialmente i Paesi in guerra”. È la preghiera di Papa Francesco, diffusa con un...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritt ...Da sempre in gara con Joyce, Broch agguanta l’epica giornata di Mr. Bloom e la depone alle porte dell’eternità, contro lo sfondo delle ultime diciotto ore di vita di Virgilio: rispetto al viavai ...