UFFICIALE – L’Atalanta Under 23 è realtà | al via il progetto dalla C!

(Di domenica 6 agosto 2023) La giornata del 4 Agosto 2023 è una data storica per tutti i tifosi della Dea, infatti, è stato approvato in questa giornata ilche prevede la creazione del23. La seconda squadra delinizia così il suo percorso nel mondo del calcioSerie C, ultimo gradino professionistico del calcio italiano.23 è, dunque, una “squadra di raccordo” tra la Primavera e la squadra maggiore. La creazione della nuova squadra permette in questa maniera ai bergamaschi di poter far crescere giovani interessanti senza perderne il controllo. La Dea, che nella sua storia ha sempre avuto un grande settore giovanile, compie così un altro passo verso l’élite del calcio italiano. La possibilità di avere una seconda squadra, infatti, offre ...