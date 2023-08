Ucraina | università del Donetsk in fiamme I filorussi | ' Usate bombe a grappolo'

Uccisa una donna L'non si assume la responsabilità degli attacchi su Mosca Le bombe nella ... ministro per le Emergenze della repubblica autoproclamata filorussa, un incendio all'...L'di Donetsk è stata "colpita da munizioni a grappolo" , secondo le autorità filorusse. "... Non c'è stato alcun commento da parte dell', che comunque - come la Russia - nega di ...AGI - È scoppiato un incendio nell'edificio dell'di Economia e Commercio di Donetsk , nell'Est dell', bombardato dalle forze armate ucraine. Lo ha riferito il canale Telegram del ministero per le situazioni di emergenza, a Mosca. ...

Missili su tutta l'Ucraina, raid su centro trasfusionale a Kupiansk, morti e feriti - Kiev, 2 morti e 4 feriti nell'attacco al centro trasfusioni “bombe aeree guidate” - Kiev, 2 morti e 4 feriti nell'attacco al centro trasfusioni “bombe aeree guidate” RaiNews