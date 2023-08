Ucraina | Russia | Non ci sono basi per accordo di pace con Kiev

(Di domenica 6 agosto 2023) Non ciper unconper la risoluzione del conflitto in. A dichiararlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov in un'intervista al New York Times citata dalla ...

Lainnon vuole annettere altri territori oltre alle quattro regioni già occupate, ha precisato Peskov rispondendo ad una domanda del New York Times a Mosca. "Vogliamo controllare la ...Leggi anche, neutralizzato drone in avvicinamento a Mosca: "Portinel mirino". Medvedev: "Kiev vuole catastrofe", Mosca: "Intercettato drone Usa sul Mar Nero" ...Con gli attacchi dei droni, la guerra ininiziata dallaarrivata ora anche nel cuore di Mosca. Alcuni abitanti della capitale russa hanno quindi sentito per la prima volta la paura del conflitto. Le scintillanti torri del ...

Guerra Ucraina – Russia, le news di oggi. Mosca: “Abbattuto drone in avvicinamento sulla capitale”. Intelligence Kiev ... la Repubblica

Roma, 6 ago. (askanews) - La Cina è favorevole a un terzo giro di colloqui per trovare una soluzione pacifica al conflitto in Ucraina: è quanto riporta ...Le autorità russe hanno ripetutamente affermato di essere pronte per i colloqui con l'Ucraina, sostenendo - come ha fatto la ... di un ritiro delle truppe russe dai territori invasi. La Russia, ha ...