Ucraina, Kuleba: 'La Russia va fermata, dateci gli F-16' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Due giorni di negoziati a Gedda tra rappresentanti del G7, dei Paesi Brics, dell'Ucraina e della Cina per discutere della guerra in Ucraina. L'obiettivo è rispettare l'integrità territoriale e la sovr ...Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto che vengano fornite più armi all'esercito ucraino, inclusi aerei da combattimento F-16. "La Russia non si fermerà finché non sarà fermata. (AN ...