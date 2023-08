Ucraina | esplosioni nella notte in tre regioni

sono state segnalate nella notte nelle regioni ucraine di Kiev, Khmelnytskyi e Cherkasy. Lo riportano i media locali aggiungendo che gli allarmi antiaerei sono scattati nelle prime ore di ......L'errore della controffensiva(e della Nato) Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 03:32 Secondo allarme aereo,in ......un'intesa 'sul fatto che il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità dell'... Diverseudite in serata a Kiev e Zaporizhzhia. Zelensky: 'Colpito centro trasfusioni a ...

L'aeronautica ucraina ha anche riferito di un lancio missilistico dalla Bielorussia. E in serata esplosioni e allarmi aerei impazziti a Kiev e Zaporizhzhia. Naturalmente nessuno si aspetta che da ...Se per la Russia, dunque, questo ponte ha un importante significato politico, l’opinione dell’Ucraina è ben spiegata dalle parole ... Ma la morale è che in entrambi i casi, dopo le esplosioni sul ...