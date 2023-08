Ucraina | a Gedda passi in avanti per la pace Mosca risponde con le bombe

(Di domenica 6 agosto 2023) Secondo e ultimo giorno di colloqui a, in Arabia saudita, in un vertice che ha visto la partecipazione di 40 Paesi, compresa la Cina, con le delegazioni impegnate a discutere della guerra in. Positivo il bilancio per il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, secondo cui a«si sono svolte consultazioni molto produttive sui principi chiave su cui dovrebbe essere costruito un mondo più giusto e forte». Pur non partecipando,ha seguito da vicino il vertice di cui discuterà con i membri del gruppo Brics presenti a. «Per quanto riguarda i partner Brics che sono stati invitati e si sono recati sul posto, sì, naturalmente, c'è un'intesa che prevede, dopo gli eventi di, un dialogo appropriato e un adeguato scambio di opinioni», spiega il ...

06 ago 13:03 Mosca: discuteremo con i partner Brics aLa Russia discuterà i risultati delle consultazioni sull'con i partner Brics che hanno preso parte all'incontro. Lo afferma ...Mosca non ha intenzione di sedersi a un tavolo e riprende ad attaccare tutta l'. Asi aprono pochi spiragli nelle trattative, ma la Cina potrebbe fare il salto di qualità negli sforzi per la pace "Attualmente non ci sono motivi per un accordo di pace con Kiev". Il ...Dall'incontro di, sul Mar Rosso, potrebbe forse venir fuori una svolta nella crisi tra Russia e, soprattutto per la partecipazione della Cina, partner e " possiamo dire " alleato della Russia di Putin ...

A Gedda l’Ucraina «avvicina» i Bric. Pechino: ok a nuovi colloqui di pace Corriere della Sera

Secondo e ultimo giorno di colloqui a Gedda, in Arabia saudita, in un vertice che ha visto la partecipazione di 40 Paesi, compresa la Cina, con le ...E non è stato invitato perché, come il vertice NATO di Vilnius, anche Gedda doveva sancire la "posizione di forza" dell'Ucraina dopo la vittoriosa controffensiva e offrire alla Russia una via d'uscita ...